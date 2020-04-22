В крымском сафари-парке "Тайган" выходили оставшихся без матери волчат

Они могли погибнуть в дикой природе

Неожиданное пополнение в крымском сафари-парке "Тайган". Там теперь живут не только львы, но и волчата. Маленькие хищники остались без матери и могли погибнуть в дикой природе. Если бы на помощь не пришли люди. Сейчас звери под чутким присмотром специалистов.

Острые когти, темная мордочка и круглые уши. Сразу и не поймешь – то ли щенки дворняжки, то ли медвежата. А на самом деле серые волки. Дрожат и жмутся друг к другу. Толком еще даже не научились ходить – ползают.

"Они очень жизнестойкие, жизнеспособные волчата. Поскольку дикие. Поэтому они будут цепляться за жизнь очень и очень", - сказал директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.

Их родителей убили охотники во время санитарного отстрела хищников в районе заповедника "Холодная гора". Волки в тех местах нападали на скот и ферму фазанов. Беспомощных малышей нашли в логове. Одним в дикой природе им не выжить. Поэтому их передали в парк львов.

"Не пищат, не кричат – это природная особенность всех диких животных, малышей. Потому что если они будут пищать – то они выдадут себя и будут растерзаны проходящими хищниками", - рассказал Зубков.

Каждого щенка вымыли, высушили и поместили в ясли. Здесь всегда тепло – работает обогреватель. И кормят по часам.

Это первое и самое сложное кормление. Волчата еще не отвыкли от матери и им сложно перейти на соску. И вместо волчьего молока - здесь козье. Но так будет недолго. Сейчас они попьют молоко из рук киперов и сотрудников зоопарка и уже совсем скоро начнут пить из блюдечка, как обычные собаки.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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