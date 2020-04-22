ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В крымском сафари-парке "Тайган" выходили оставшихся без матери волчат

12:02
  • среда
  • 22 апреля 2020

Они могли погибнуть в дикой природе

Неожиданное пополнение в крымском сафари-парке "Тайган". Там теперь живут не только львы, но и волчата. Маленькие хищники остались без матери и могли погибнуть в дикой природе. Если бы на помощь не пришли люди. Сейчас звери под чутким присмотром специалистов.

Острые когти, темная мордочка и круглые уши. Сразу и не поймешь – то ли щенки дворняжки, то ли медвежата. А на самом деле серые волки. Дрожат и жмутся друг к другу. Толком еще даже не научились ходить – ползают.

"Они очень жизнестойкие, жизнеспособные волчата. Поскольку дикие. Поэтому они будут цепляться за жизнь очень и очень", - сказал директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.

Их родителей убили охотники во время санитарного отстрела хищников в районе заповедника "Холодная гора". Волки в тех местах нападали на скот и ферму фазанов. Беспомощных малышей нашли в логове. Одним в дикой природе им не выжить. Поэтому их передали в парк львов.

"Не пищат, не кричат – это природная особенность всех диких животных, малышей. Потому что если они будут пищать – то они выдадут себя и будут растерзаны проходящими хищниками", - рассказал Зубков.

Каждого щенка вымыли, высушили и поместили в ясли. Здесь всегда тепло – работает обогреватель. И кормят по часам.

Это первое и самое сложное кормление. Волчата еще не отвыкли от матери и им сложно перейти на соску. И вместо волчьего молока - здесь козье. Но так будет недолго. Сейчас они попьют молоко из рук киперов и сотрудников зоопарка и уже совсем скоро начнут пить из блюдечка, как обычные собаки.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Волчата
Волчата
Волчата
Волчата
Волчонок
Волчонок
Волчонок
Волчонок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.