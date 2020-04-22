Новый антирекорд: цена нефти Brent впервые с 1999 года опустилась ниже $16

Ситуация негативно отражается на всех поставщиках нефти

Новый антирекорд на нефтяном рынке. Марка Brent на утренних торгах обновила минимум с декабря 1999 года - июньские фьючерсы стоят меньше 16 долларов за баррель. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне в последний день торгов по майским контрактам марке WTI все же удалось выйти в плюс. А вот июньские фьючерсы демонстрируют спад - на биржах за них дают около 10 долларов за баррель, причем весь минувший день активы показывали высокую волатильность.

Ситуация негативно отражается на всех поставщиках нефти и может усугубиться по мере заполнения хранилищ. В США уже заявили, что разработают план поддержки отрасли, а страны ОПЕК+ рассматривают возможность снизить добычу раньше оговоренного срока.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"