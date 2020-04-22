Вслед за США к нападкам на Китай присоединилась Великобритания

Борис Джонсон не скрывает ярости по отношению к китайским властям

Количество заражённых коронавирусом в мире превысило два с половиной миллиона человек. Умерших 177 тысяч. На сегодняшний день список стран по числу инфицированных возглавляют США, Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Самой тяжёлой ситуация остаётся в Соединённых Штатах. Каждый третий заболевший в мире - американец. Растёт и социальное напряжение. По опросам, 43% граждан США потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплаты. На этом фоне в стране принимаются парадоксальные решения. Сразу 20 штатов собираются снимать ограничения. А президент Дональд Трамп всё громче угрожает Китаю.

Госпиталь Святого Иосифа в городке Йонкерс, что в 25 километрах от Нью-Йорка, едва справляется с наплывом пациентов. На коронавирус тестируют прямо в палатках, расположенных за больницей, которая обслуживает один из самых бедных районов округа. Поэтому пациентов привозят сюда с массой запущенных сопутствующих заболеваний. 85% поступающих в это медучреждение - с симптомами коронавируса. Он массово валит с ног и врачей.

"Я в медицине 40 лет и повидала многое. Но такого никогда. Кроме пациентов, у нас огромное число сотрудников с положительными тестами на коронавирус. У меня его диагностировали в марте. И какое-то время я оставалась дома. Симптомы были средней тяжести", - сказала старшая медсестра медицинского центра Святого Иосифа Маргарет Кусумано.

США на первом месте в мире как по выявленным случаям COVID-19 - почти 826 тысяч , так и по количеству летальных исходов - свыше 45 тысяч жертв. Американские власти, которые долгое время сравнивали коронавирус с обычным гриппом, за собственную недальновидность теперь решили заставить заплатить Китай. Конгрессмены бросаются громкими заявлениями, сравнивая якобы замалчивание Пекином информации об эпидемии со спонсорством терроризма. На Капитолийском холме предлагают свои многократно обкатанные способы решения любой проблемы - санкции. Например, лишить якобы виновных китайских чиновников американских виз, заблокировать имущество, находящее на территории Штатов, запретить банковские транзакции.

Дональд Трамп тоже не слишком оригинален - грозит наказать Пекин рублем. И не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения КНР. Хотя в правовом поле пандемию можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы и форс-мажору. Сами американские власти сейчас не могут исполнить всех своих финансовых обязательств перед собственными гражданами, но от других требуют соблюдения каждого пункта договора.

"Если это произойдет, если Китай перестанет выполнять условия соглашения, то мы пойдем на прекращение договоренности. И мы будем делать то, что я могу делать лучше всех", - заявил Трамп.

Американский штат Миссури уже подал иск против Пекина в связи с недостаточной, по мнению местного прокурора, реакцией китайских властей на вспышку COVID-19. Сумма требуемой компенсации пока неизвестна.

"Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", - уверены власти штата.

Эксперты ВОЗ предполагают, что источником коронавируса были летучие мыши. Но как именно был преодолен видовой барьер, и инфекция передалась людям - пока неизвестно.

"Все имеющиеся данные указывают на животное происхождение вируса и на то, что это не вирус, подвергшийся манипуляциям или синтезированный в лаборатории или где-либо еще", - заявил официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

Во ВОЗ не комментируют версию о том, что COVID-19 мог случайно вырваться из лаборатории Уханьского института вирусологии. Дональда Трампа, такая позиция, естественно, не устраивает. Ведь удобнее переложить ответственность и собственный провал в борьбе с эпидемией на кого-то другого, да еще и извлечь политические дивиденды. Хозяин Белого дома уже приостановил финансирование ВОЗ и продолжает дискредитирующие информационные атаки как на организацию, так и на Пекин. В унисон с США заговорили и ближайшие союзники. Которые, впрочем, как и Трамп, сначала сами игнорировали опасность коронавируса. Например, британский премьер Борис Джонсон не скрывает ярости по отношению к китайским властям. По его мнению, Пекин занизил число заболевших чуть ли не в 40 раз. Хотя, тот же Джонсон сам же и игнорировал предупреждения КНР и ВОЗ о беспрецедентной вспышке случаев воспаления легких и не хотел объявлять в стране карантин. Китай, который сейчас отправляет в пострадавшие от пандемии страны медоборудование и своих специалистов, в который раз напоминает: государствам нужно бороться с эпидемией, а не между собой.

"Соединенные Штаты считают, что ВОЗ должна следовать ее приказу, поскольку она является крупнейшим финансовым спонсором организации. Это типичное гегемонистское мышление. Они решили прекратить финансирование ВОЗ, поскольку организация занимает объективную и беспристрастную позицию вместо того, чтобы потворствовать Соединенным Штатам. Это типичная угроза и шантаж", - заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

В Пекине напомнили: в свое время США не понесли никакой ответственности за пандемию свиного гриппа в 2009 году или Всемирный экономический кризис 2008 года, которые затронули весь мир.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".

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