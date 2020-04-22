Шесть неочевидных вещей, которые забывают дезинфицировать от COVID-19

Коронавирус можно подхватить где угодно

В департаменте здравоохранения Москвы перечислили вещи, которые нуждаются в дезинфекции, но о них постоянно забывают.

Первое, что нуждается в постоянно дезинфекции – это санитайзер. Мало кто задумывается, что для того, чтобы очистить руки, мы хватаемся за тюбик грязными руками, а микробы остаются на нем. Поэтому нужно взять за правило - продезинфицировав руки, нужно протереть и санитайзер.

Второе место досталось ремешку от часов. Наручный аксессуар висит на руке весь день, соприкасается с различными поверхностями, которые могут быть заражены.

Не стоит сбрасывать со счетов опасность поводка для животного. Выводя на прогулку своего питомца, человек хватается руками за поручень, кнопку лифта, дверную ручку, почтовый ящик, а потом берется за поводок.

Четвертое место досталось зарядке для телефона. Нередко ее берут с собой на работу, кладут в уличный портфель, а затем заряжают телефон у изголовья кровати.

На пятом месте – наушники. Аксессуар тоже часто лежит в самых неожиданных местах, а потом оказывается в ушах и возле лица.

Замыкает список неочевидных вещей пульт от телевизора. Обычно им пользуются все члены семьи, включая маленьких детей и нередко пульт заваливается под диван, валяется на полу.

В депздраве столицы напомнили, что нужно периодически дезинфицировать спиртовыми салфетками все выше перечисленные предметы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"