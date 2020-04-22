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"Кристина меня не оставляет": отец Орбакайте рассказал о жизни на одну пенсию

11:10
  • среда
  • 22 апреля 2020

Он не смог приехать в Москву из-за коронавируса

Цирковой артист Миколас Орбакас признался, что вынужден жить на одну пенсию. 
Орбакайте в мини-шортах показала стройные ноги

Недавно первый муж Аллы Пугачевой собирался приехать из Вильнюса в Москву, чтобы навестить родных и знакомых, но пандемия коронавируса сорвала его планы. Сейчас он находится на самоизоляции вместе с женой Мариной, с которой они прожили уже 36 лет. Миколас и Марина работали в цирке, теперь они на пенсии. 

Миколас Орбакас рассказал, что из России ему приходит пенсия в размере 20 тысяч рублей. Еще одну тысячу рублей он получает по инвалидности II группы. "Здесь это считается не очень много. Да и когда рубль упал, на нас сильно сказалось, ведь цены-то в евро", - цитирует его "Антенна"

При этом 75-летний Орбакас не жалуется на жизнь. "Кристина меня не оставляет, помогает. Дочь есть дочь. Видимся и с ней, и с внучкой Клавой с помощью современных технических средств, разговариваем, поддерживаем тесную связь", - рассказал он об отношениях с Кристиной Орбакайте.  

Напомним, Миколас Орбакас и Алла Пугачева жили в браке с 1969 по 1973 год. Кристина Орбакайте родилась в 1971 году.

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