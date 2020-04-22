Почти пять тысяч врачей смогут бесплатно разместиться в московских отелях

Три тысячи медиков уже заселились в одноместные номера

Более трех тысяч московских врачей, которые работают в коронавирусных стационарах, уже разместили в столичных гостиницах. Еще около 2 тысяч готовятся к заселению. Об этом сообщили в пресс-службе Москомтуризма.

Там рассказали, что для нужд медиков предусмотрено более девяти тысяч номеров. Размещают врачей в одноместных номерах, им предоставляется завтрак и ужин, при этом еду доставляют в номер. Кроме того, к услугам медиков – бесплатная парковка и прачечная.

Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля. В программе временного расселения медицинских работников принимают участие около 20 городских гостиниц и несколько служб такси.

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