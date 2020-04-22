Россияне оказались психологически сильнее американцев и итальянцев

Пугает только незнание окончания сроков самоизоляции

Россияне стойко переносят самоизоляцию и новости о коронавирусе.

Такое мнение выразил заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН Александр Суворов.

"Поведение россиян более адекватное, если сравнивать с информацией, которую мы видим из Италии или США. Паники и страха нет. Россиян, вероятно, жизнь натренировала быть более стрессоустойчивыми", - объяснил он.

При этом не исключено, что психологическая стабильность россиян обусловлена генетическими особенностями.

То, что сейчас вызывает тревогу россиян – это незнание сроков окончания самоизоляции. Кроме того, третья неделя карантина считается самой сложной в виду психологических особенностей человека.

"В изоляционной физиологии хорошо известно, что самый тяжелый период - это третья четверть эксперимента. Какой бы это ни был эксперимент – месячный, полугодовой или годовой, третья четверть всегда является самой тяжелой. Монотонность, неопределенность вносят дополнительный негатив", - объяснил Суворов.

Специалист напомнил, что лучший способ чувствовать себя комфортно – сделать что-то для саморазвития. Сейчас хорошая возможность доделать ранее отложенные дела и начать что-то новое. Также существует такое понятие, как "мышечная радость". 45 минут физических упражнений в день позволит проще пережить режим самоизоляции.

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