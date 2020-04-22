Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Общее число вылечившихся достигло 2267

В Москве выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Всего количество выздоровевших людей увеличилось до 2267 человек.

"Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики", - сказала Ракова.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве коронавирус выявлен еще у 2548 человек. В целом по России новых случаев — 5236.

Вылечившиеся от COVID-19 москвичи могут стать донорами плазмы. Считается, что ее переливание - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.

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