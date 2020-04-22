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Мошенники завалили россиян звонками о коронавирусе

12:00
  • среда
  • 22 апреля 2020

Преступники наживаются на страхах людей

В "Лаборатории Касперского" сообщили, что за первую неделю карантина (30 марта - 5 апреля) в России на треть выросло число звонков с подозрением на мошенничество - с 3,5 до 4,7% вызовов. Сегодня этот показатель остается примерно таким же.  
Как не попасться на удочку мошенников в условиях коронавируса

По словам экспертов, мошенники всяческим образом пытаются узнать платежные данные абонента. При этом они паразитируют на страхах по поводу коронавируса, пишут "Известия"

Представляясь сотрудниками банка, социальными работниками либо представителями госорганов, преступники предлагают гражданам ту или иную помощь в условиях пандемии. Речь может идти, например, о получении дополнительных выплат или прохождении медобследования. 

"Также они могут призывать пройти тестирование, используя разные уловки, в том числе сообщая, что заболел человек, с которым якобы контактировал объект мошенничества", - рассказал сотрудник компании InfoWatch Андрей Арсентьев. 

Ранее сообщалось, что в России каждый год растет число хищений денег с банковских карт. 

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