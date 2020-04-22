Замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин пропал без вести

Последний раз он выходил на связь месяц назад из Ялты

В Крыму без вести пропал заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.

Эту информацию подтвердила его дочь Анастасия. Она отметила, что поиск ведется в столице и на полуострове, передает РИА Новости.

"Дороге друзья и коллеги. Информация правдивая", - написала она в Facebook.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что 47-летний Ошарин в последний раз выходил на связь 30 марта из Ялты. До 18 апреля заявлений в полицию от родственников не поступало. Проверка больниц и моргов города результатов не дала.

Леонид Ошарин занял должность замглавы департамента культуры в 2018 году. До назначения он работал директором Московского академического театра имени Маяковского, директором театра "Et Cetera", а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

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