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Две трети умерших от коронавируса вовремя не обратились за медпомощью

12:36
  • среда
  • 22 апреля 2020

Самолечение подвергает смертельному риску здоровье пациентов

Оперативный штаб по распространению коронавируса призывает россиян не заниматься самолечением и при появлении симптомов заболевания не выходить из дома.

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Как стало известно в среду, 2/3 умерших от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники. Самолечение подвергает смертельному риску здоровье пациентов, предупредили в штабе.

"Коронавирус можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией. Даже незначительные на первый взгляд симптомы (такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие) могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на 5-8 день после заражения, и требует немедленной госпитализации", - говорится в сообщении оперштаба.

В Москве ежедневно растет число заболевших коронавирусом. "Это уже не "привозные" случаи, вирус активно распространяется внутри города", - подчеркивают специалисты.

В России за минувшие сутки коронавирусом заразились ещё 5236 человек. Случаи зафиксированы в 78 регионах.

Согласно последним данным, скончались 57 человек, выздоровели и выписаны из больниц 547 пациентов. За весь период диагноз COVID-19 подтвердился у 57999 человек, 4420 вылечились.

Большая часть заболевших коронавирусом - в Москве. За сутки заразились ещё 2548 человек, 210 выздоровели. Всего в столице 31981 инфицированный, 2267 пациентов полностью вылечились.

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