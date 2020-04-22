Лера Кудрявцева напугала кадрами из врачебного кабинета

Звезда решила поправить свое здоровье

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно перенесла операцию по удалению грудных имплантов, снова оказалась в больнице. На этот раз звезда решила исправить прикус в надежде избавиться от мигрени.

Кудрявцева опубликовала в Instagram видео из врачебного кабинета, где она проходила кондилографию - диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Во время этой процедуры используются специальные приспособления, которые называются артикуляторами.

Некоторые интернет-пользователи испугались за Кудрявцеву при виде медицинских приспособлений на ее голове. "Лерочка, что с тобой?!" - написал один из впечатлительных фолловеров.

"Давайте так! Кто первым скажет, что это со мной делают и как это называется, получит приз - 5 тысяч!" - предложила Лера Кудрявцева.

Вскоре выяснилось, что среди ее подписчиков есть немало людей, знакомых с кондилографией. Так что Кудрявцева недолго скрывала интригу. В комментариях она написала, что хочет исправить прикус с помощью зубных кап. Таким образом знаменитость намерена избавиться от частых головных болей.

- Съемки фильма "Пила 9", - шутят в соцсети по поводу видео Кудрявцевой.

- Тестируют перед полетом в космос.

- Проверка зрения.

- Будут брекеты ставить.

- Съемка мультика?!

Напомним, в декабре Леру Кудрявцеву прооперировали в срочном порядке, когда один из ее грудных имплантов начал протекать. Телеведущая вставила импланты 15 лет назад. После операции она призвала девушке не повторять ее ошибок и не пытаться увеличить грудь.

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