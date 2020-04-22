Лера Кудрявцева напугала кадрами из врачебного кабинета

Звезда решила поправить свое здоровье
Телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно перенесла операцию по удалению грудных имплантов, снова оказалась в больнице. На этот раз звезда решила исправить прикус в надежде избавиться от мигрени.
Кудрявцева опубликовала в Instagram видео из врачебного кабинета, где она проходила кондилографию - диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Во время этой процедуры используются специальные приспособления, которые называются артикуляторами.
Некоторые интернет-пользователи испугались за Кудрявцеву при виде медицинских приспособлений на ее голове. "Лерочка, что с тобой?!" - написал один из впечатлительных фолловеров.
"Давайте так! Кто первым скажет, что это со мной делают и как это называется, получит приз - 5 тысяч!" - предложила Лера Кудрявцева.
Вскоре выяснилось, что среди ее подписчиков есть немало людей, знакомых с кондилографией. Так что Кудрявцева недолго скрывала интригу. В комментариях она написала, что хочет исправить прикус с помощью зубных кап. Таким образом знаменитость намерена избавиться от частых головных болей.
- Съемки фильма "Пила 9", - шутят в соцсети по поводу видео Кудрявцевой.
- Тестируют перед полетом в космос.
- Проверка зрения.
- Будут брекеты ставить.
- Съемка мультика?!
Напомним, в декабре Леру Кудрявцеву прооперировали в срочном порядке, когда один из ее грудных имплантов начал протекать. Телеведущая вставила импланты 15 лет назад. После операции она призвала девушке не повторять ее ошибок и не пытаться увеличить грудь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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