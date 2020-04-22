ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 600 человек пытались проехать на транспорте в Москве без пропуска

12:53
  • среда
  • 22 апреля 2020

Нарушителей накажут

Около 600 человек пытались пройти в метро или проехать на наземном транспорте без цифрового пропуска.

Цифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически
Зачем привязывать "Тройку" к цифровому пропуску и как это сделать

У 500 человек проходного билета не было вообще, еще 100 пассажиров не привязали свою транспортную карту к пропуску и тоже не смогли пройти, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего в наземном транспорте Москвы на наличие пропуска проверили почти 70 тысяч человек, передает агентство "Москва".

Более 5,5 тысяч автомобилистов зафиксировали сегодня утром без пропуска. Ко всем нарушителям будет применено административное наказание.

Заммэра попросил москвичей заранее оформлять пропуск для передвижения и проверять привязку карты к пропуску. Сделать это можно на портале mos.ru.

Видео: как работает система автоматических пропусков в Москве

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Карантин в Москве
Карантин в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.