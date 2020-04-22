Почти 600 человек пытались проехать на транспорте в Москве без пропуска

Нарушителей накажут

Около 600 человек пытались пройти в метро или проехать на наземном транспорте без цифрового пропуска.

У 500 человек проходного билета не было вообще, еще 100 пассажиров не привязали свою транспортную карту к пропуску и тоже не смогли пройти, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего в наземном транспорте Москвы на наличие пропуска проверили почти 70 тысяч человек, передает агентство "Москва".

Более 5,5 тысяч автомобилистов зафиксировали сегодня утром без пропуска. Ко всем нарушителям будет применено административное наказание.

Заммэра попросил москвичей заранее оформлять пропуск для передвижения и проверять привязку карты к пропуску. Сделать это можно на портале mos.ru.

Видео: как работает система автоматических пропусков в Москве

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