В Кремле высказались на тему искусственного происхождения коронавируса

Мнения экспертов прокомментировал Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали заявления ряда экспертов о якобы искусственном происхождении коронавируса.

"В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации… оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На прошлой неделе французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что COVID-19 мог быть выведен лабораторным путем. Он предположил, что ученые лаборатории в Ухане занимались вакциной против СПИДа, пока что-то пошло не так.

Тему коронавируса окружает множество слухов. О происхождении COVID-19 спорят даже политики. Так, президент США Дональд Трамп ранее возложил вину на Китай. Ученые пока не могут дать однозначного ответа, но большинство специалистов придерживается мнения, что вирус имеет естественное происхождение.

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