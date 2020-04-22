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"Союзмультфильм" присоединился к проекту #Москвастобой

13:13
  • среда
  • 22 апреля 2020

Это поможет родителям разнообразить досуг детей

Киностудия "Союзмультфильм" присоединилась к культурному городскому проекту #Москвастобой. Это поможет родителям разнообразить времяпрепровождение детей, вынужденных находиться дома, соблюдая режим самоизоляции, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, вынужденное нахождение дома - непростое испытание не только для взрослых, но и для детей.

Теперь в специальном разделе на сайте stayhome.moscow все желающие могут посмотреть авторское анимационное короткометражное кино, в том числе премьерные показы победителей российских и международных фестивалей, а также лучшие мультфильмы студии.

Сейчас на сайте доступны две подборки. В одной — 100 лучших мультфильмов, в том числе "Винни-пух", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "Малыш и Карлсон", "Ну, Погоди!" и "Простоквашино". Вторая подборка получила название "Союзмульткарантин", - это марафон авторского короткометражного кино, включающий веселые и поучительные детские короткометражки, а также художественные анимационные картины, которые будут интересны и взрослым.

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Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм"
"Союзмультфильм"
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