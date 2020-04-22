Россия прокомментировала претензии США к Китаю из-за коронавируса

Москва и Пекин продолжат сотрудничать

В Кремле призвали прекратить бездоказательные обвинения Китая в искусственном происхождении коронавируса.

Позицию России озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Спикер Кремля отметил, что сейчас на каждого эксперта, настаивающего на искусственном происхождении коронавируса, можно найти специалиста, который это опровергает. Это все происходит из-за того, что мир пока не обладает достаточным количеством информации о COVID-19.

Россия намерена продолжать партнерский диалог с Китаем для борьбы с COVID-19. Специалисты обоих стран находятся в постоянном контакте, передает "Интерфакс".

"Китайцы работают над своими вакцинами, у нас продвигается процесс по разным направлениям. В целом, ситуация требует международного взаимодействия", - добавил он.

Ранее стало известно, что прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против китайского правительства, Китайской компартии и других официальных институтов, обвинив их в сокрытии информации об эпидемии коронавируса. В результате это привело к заболеваниям во всем мире и тяжелым экономическим последствиям.

В Китае с обвинением не согласились и назвали иск Шмитта "сутяжничеством". По мнению Пекина, претензии США не имеют фактологических и юридических доказательств.

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