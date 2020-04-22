Стартовал конкурс антикризисных решений "Смарт.Эволюция"

Заявки принимаются до 15 мая

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов запустило Всероссийский конкурс "Смарт.Эволюция". Его цель - поиск эффективных практик и антикризисных решений, в том числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

В конкурсе могут принять участие граждане России, которые нашли актуальное решение по одной из 12 категорий, в том числе "Здоровье и образ жизни", "Уровень жизни и демография", "Экология" и "Туризм", "Инновации".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая на сайте "Смартека".

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