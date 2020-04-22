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Мишустин поторопил регионы с работой по борьбе с COVID-19

13:52
  • среда
  • 22 апреля 2020

Процесс раскассирования денег из центра идет недопустимо медленно, указал премьер

Правительство России недовольно работой регионов по части борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил в среду председатель кабмина Михаил Мишустин, процесс раскассирования денег, направленных из федерального центра, идет "недопустимо медленно".

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"В ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%", - сказал премьер-министр России на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. Он напомнил, что всего было выделено 65 миллиардов рублей.

Мишустин потребовал оперативно нарастить темпы работы в регионах. Все субъекты федерации должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим, заявил глава кабмина.

По оценке премьера, в ряде регионов "складывается непростая ситуация с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и оборудованием", передает ТАСС. На совещании председатель правительства предложил разобраться, "в чем причина промедлений в этой работе, какие есть сложности в выполнении данных поручений".

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