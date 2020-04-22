Путин подписал закон о налоговых льготах для врачей и предпринимателей

Они получили поддержку в условиях COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки для граждан, врачей и бизнеса в условиях коронавируса.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 22 апреля.

Так, в частности закон предусматривает отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, представителям младшего медперсонала за работу с больными коронавирусом.

"Мною были названы соответствующие цифры на дополнительные выплаты за работу с коронавирусом для врачей и медицинского персонала - 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. <…> цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми", - говорил Путин на совещании с членами правительства 15 апреля.

Кроме того, Путин ввел налоговые послабления для предприятий, которые закупают средства индивидуальной защиты и тестов для диагностики коронавируса.

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