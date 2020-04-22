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У 70-летнего Ричарда Гира родился третий ребенок

14:07
  • среда
  • 22 апреля 2020

Роды прошли в домашних условиях

В семье Ричарда Гира и Алехандры Сильвы произошло пополнение. 37-летняя Сильва подарила мужу второго сына. 
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Как передает cosmo.ru, роды прошли на ранчо Ричарда Гира неподалеку от Нью-Йорка. В поместье  звезды прибыла команда медиков.

Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Как счастливые родители назвали малыша, не уточняется. 

Ричард Гир и Алехандра Сильва начали встречаться в 2015 году. В 2018 году они решили пожениться, а на следующий год у них родился сын Александр. По слухам, голливудский актер много времени проводит с ребенком. 

Ранее Ричард Гир был женат на актрисах Синди Кроуфорд и Кэри Лоуэлл. Вторая супруга родила от него сына, которому сейчас 20 лет. 

У публицистки Алехандры Сильвы есть семилетний сын от бизнесмена Говинда Фридланда.

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