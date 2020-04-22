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По упрощенной Собяниным схеме пособия получают более 14 тысяч безработных

14:23
  • среда
  • 22 апреля 2020

Деньги получат потерявшие работу в марте

Почти 18 тысяч москвичей признаны безработными после введения упрощенного порядка признания безработных. Из них более 14 тысяч уже получают пособие по безработице в размере 19 500 рублей.

На эти деньги могут рассчитывать те, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости. Встать на учет в качестве безработного и оформить пособие можно через интернет-портал центра "Моя работа" czn.mos.ru.

До пандемии уровень регистрируемой безработицы составлял 0,43% от экономического активного населения. В условиях коронавируса уровень безработицы вырос и составляет 0,66%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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