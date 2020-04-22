Зеленский нашел работу для Саакашвили

В ответ экс-президент Грузии назвал его надеждой для Украины

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила бывшему губернатору Одесской области и экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам <…> Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей", - написал Саакашвили в своем Facebook.

Политик подчеркнул, что в свое время поддержал президента Зеленского и теперь связывает с ним большие надежды для Украины. Саакашвили пообещал, что представит в Верховной Раде свою программу "неотложных изменений".

В его пресс-службе уточнили, что назначение может состояться уже в ближайшую пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Верховной рады.

В украинскую политику Михаил Саакашвили пришел весной 2015 года. Занимавший в ту пору пост президента Незалежной Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Осенью 2016-го политики рассорились: Порошенко заявил, что экс-президент Грузии не справляется со своими обязанностями. Саакашвили уволили, а позже и лишили украинского гражданства.

28 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ экс-президента Петра Порошенко, в результате чего Саакашвили разрешили вернуться на Украину. Экс-президент Грузии прилетел в Незалежную на следующий день.

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