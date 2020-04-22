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Путину доложили о ситуации с COVID-19 в Свердловской области

14:36
  • среда
  • 22 апреля 2020

В среду президент провел онлайн-встречу с главой региона Евгением Куйвашевым

Меры по борьбе с коронавирусом в Свердловской области обсудил Владимир Путин с главой региона Евгением Куйвашевым. Рабочая встреча прошла в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Губернатор доложил президенту о том, что в области зафиксировано 243 случая заболевания, прирост за сутки составил 10 человек. При этом 60 выздоровели и смогли покинуть больницы. Полностью локализован очаг заражения в больнице Екатеринбурга, однако карантинные меры продолжают действовать. Дополнительно власти расширяют коечный фонд и закупают аппараты искусственной вентиляции легких.

"Сегодня система здравоохранения региона полностью мобилизована на борьбу с коронавирусом, в том числе мы привлекаем ресурсы частных клиник. По вашему поручению мы развертываем дополнительный коечный фонд. Согласно плановому заданию, до 28 апреля в Свердловской области должно быть дополнительно развернуто 2897 инфекционных коек. На сегодняшний день развернуто 2187 коек. К намеченному сроку план по развертыванию коек мы выполним", - заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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