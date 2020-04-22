"На что теперь жить?" Волочкова лишилась крупной суммы

Она винит во всем мошенников

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что с ее банковского счета незаконно сняли 192 тысячи рублей.

Волочкова лишилась денег в среду, 22 апреля. Ее помощник предположил, что деньги пошли в пользу одной компании, которая в 2017 году подала на Волочкову в суд. Однако знаменитость утверждает, что у нее "не было никаких долгов и судов".

"Видимо, аферисты орудуют, - сказала Анастасия Волочкова kp.ru. - Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции. <…> Куда теперь идти, кому жаловаться... На что теперь жить?"

Артистка хотела обратиться к судебным приставам за разъяснением, однако те не отвечают на звонки.

Волочкова заявила, что деньги она отложила не только на продукты, но и на оплату услуг ЖКХ, а также на помощь отцу-инвалиду, который нуждается в постоянном уходе.

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