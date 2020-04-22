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"На что теперь жить?" Волочкова лишилась крупной суммы

15:02
  • среда
  • 22 апреля 2020

Она винит во всем мошенников

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что с ее банковского счета незаконно сняли 192 тысячи рублей. 
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Волочкова лишилась денег в среду, 22 апреля. Ее помощник предположил, что деньги пошли в пользу одной компании, которая в 2017 году подала на Волочкову в суд. Однако знаменитость утверждает, что у нее "не было никаких долгов и судов".

"Видимо, аферисты орудуют, - сказала Анастасия Волочкова kp.ru. - Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции. <…> Куда теперь идти, кому жаловаться... На что теперь жить?"

Артистка хотела обратиться к судебным приставам за разъяснением, однако те не отвечают на звонки. 

Волочкова заявила, что деньги она отложила не только на продукты, но и на оплату услуг ЖКХ, а также на помощь отцу-инвалиду, который нуждается в постоянном уходе.  

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