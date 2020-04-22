Замглавы московского депкультуры найден мертвым в Крыму

По предварительным данным, это не убийство

Пропавший в Крыму заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым.

Причины трагедии выясняются, следов насильственной смерти на теле не обнаружили, передает ТАСС. Информацию подтвердили в Мосгордуме.

"Леонида Ошарина в Крыму нашли мертвым. Причину мы не знаем, но знаем, что он не жив", - сообщил депутат столичного парламента Евгений Герасимов, отметив, что хорошо знал погибшего.

Ранее дочь Ошарина Анастасия заявила, что ее отец пропал и его ищут в Москве и в Крыму. По данным telegram-канала Mash, замглавы депкультуры пропал почти месяц назад, в последний раз он выходил на связь 30 марта из Ялты.

Леонид Ошарин занял должность замглавы департамента культуры в 2018 году. До назначения он работал директором Московского академического театра имени Маяковского, директором театра "Et Cetera", а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

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