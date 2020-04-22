Курсы доллара и евро резко взлетели

Последние данные о валютах

Центробанк России установил курс валют на 23 апреля. Стоимость евро на этот день составляет 83,68 рубля. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем официальный курс европейской валюты вырос более чем на один рубль.

Курс доллара на 23 апреля также поднялся и составил 77,04 рубля. Это на 78,54 копейки выше показателя предыдущего дня, пишет "Газета.Ru".

В последние дни рубль испытывает на себе влияние скачков нефтяных цен. Так, в среду марка Brent обновила минимум с декабря 1999 года - июньские фьючерсы стоили меньше 16 долларов за баррель.

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