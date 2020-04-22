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28 детей заразились COVID-19 на Ставрополье

15:21
  • среда
  • 22 апреля 2020

Родители пренебрегали гигиеническими процедурами

Более двух десятков детей заразились коронавирусом на Ставрополье. В краевом минздраве отмечают, что ребята инфицированы после контакта со своими родителями. Взрослые пренебрегают санитарно-гигиеническими требованиями по контактам с детьми, подчеркнули в ведомстве.
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Медики напоминают, что члены семьи с подозрением на заражение COVID-19 должны изолировать себя от родственников, не использовать общие со всеми предметы быта. Также необходимо соблюдать правила по уборке и проветриванию помещений, как это рекомендуется для профилактики ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки в Ставропольском крае подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции у 11 человек, еще один выздоровел и выписан из больницы. Таким образом, за период пандемии на Ставрополье 277 лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19, 38 выздоровлений, четыре летальных исхода", - отмечается в сообщении ведомства.

В крае под медицинским наблюдением находятся около 2,5 тысячи человек, из них 203 - на карантине в медорганизациях. В числе заболевших – 28 детей, 16 из них – в возрасте до 7 лет. По данным губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, в тяжелом состоянии в больницах остаются восемь человек, в состоянии средней степени тяжести - 43. Более 5 тысяч человек сняты с медицинского наблюдения, передает РИА Новости.

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