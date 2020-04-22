Стало известно о скорой выписке Булановой из больницы

Звезда очень хочет домой

Певица Татьяна Буланова, которая на прошлой неделе попала в больницу с подозрением на микроинсульт, готовится к выписке.

"Таня чувствует себя прекрасно, и очень хочет домой", - рассказал rg.ru Константин Сергеев, концертный директор Булановой. По его словам, 23 или 24 апреля певицу выпишут из научного исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге.

12 апреля стало известно, что Буланову отправили в больницу. По данным СМИ, перед госпитализацией у нее начала неметь рука. Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина, которая ежедневно общается с певицей, рассказала, что у Булановой случился инсульт.

Недавно Татьяна Буланова призналась, что у нее возникли финансовые проблемы из-за отмены концертов и корпоративов в условиях пандемии коронавируса. "Я не знаю, что будет, на что жить. Меня, как волка, ноги кормят. Поработал - получил деньги. Не съездил - не получил", - заявила 51-летняя певица.

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