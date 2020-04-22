ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разговора Путина и саудовского принца на повышенных тонах не было

15:46
  • среда
  • 22 апреля 2020

Информацию опровергли в Кремле

Информация о том, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта закончился ссорой, не соответствует действительности.

Министры ОПЕК+ подтвердили готовность сократить добычу нефти
Новак отметил ключевую роль Путина в достижении сделки ОПЕК+
Кремль оценил последствия сделки ОПЕК+

Ранее слухи о разговоре на "повышенных тонах" распространило издание Middle East Eye. Ссылаясь на источники в королевстве, журналисты сообщили, что именно поэтому сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти впоследствии не состоялась.

"Чушь очередная", - прокомментировал в разговоре с агентством РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее саудовский король Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назвал отношения с Россией семейными. "Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят сор из избы <...> Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода", - пояснил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.