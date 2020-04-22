Разговора Путина и саудовского принца на повышенных тонах не было

Информацию опровергли в Кремле

Информация о том, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта закончился ссорой, не соответствует действительности.

Ранее слухи о разговоре на "повышенных тонах" распространило издание Middle East Eye. Ссылаясь на источники в королевстве, журналисты сообщили, что именно поэтому сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти впоследствии не состоялась.

"Чушь очередная", - прокомментировал в разговоре с агентством РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее саудовский король Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назвал отношения с Россией семейными. "Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят сор из избы <...> Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода", - пояснил он.

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