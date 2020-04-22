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Министра связи ЮАР оштрафовали за нарушение карантина

15:57
  • среда
  • 22 апреля 2020

Чиновницу отправили на двухмесячную изоляцию

Визит к другу стоил штрафа министру связи и цифровых технологий ЮАР. Стелле Ндабени-Абрахамс пришлось заплатить тысячу южноафриканских рэндов (это около 53 долларов США) за нарушение карантинного режима, введенного из-за коронавируса.
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В прокуратуре страны заявили, что министр намеренно и в нарушение закона не соблюла введенные в стране правила. "Расследование показало, что ее визит был совершен не в целях оказания жизненно важной помощи, получения товаров первой необходимости, обращения за медицинской помощью, как того требуют введенные в связи с COVID-19 правила", - заявила представитель надзорного ведомства.

Министр свою вину признала. Тем не менее, штраф оказался не самым строгим из наказаний. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отправил министра на двухмесячный специальный отпуск за нарушение карантинного режима. В администрации сообщили, что один месяц такого вынужденного отпуска Стеллы Ндабени-Абрахамс оплачиваться не будет, передает южноафриканский портал News24.

Трехнедельный карантин на территории ЮАР был введен распоряжением президента 23 марта. Затем ограничения продлили еще на две недели. На 21 апреля в стране выявлено 3465 случаев заболевания коронавирусом.

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