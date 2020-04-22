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Скончался футболист Тарасов

16:01
  • среда
  • 22 апреля 2020

Нападающий долго болел

Умер один из первых учредителей футбольного клуба "Арсенал" (Тула) Юрий Тарасов.

Ему было 80 лет. Причина смерти не сообщается, но известно, что Тарасов долгое время болел, передает РИА Новости. ФК "Арсенал" выразил искренние соболезнования родным и близким Тарасова.

Юрий Тарасов вырос в Туле, играл нападающим в местной команде "Торпедо". В начале 90-х стал одним из учредителей ФК "Арсенал", в 1996 году построил стадион в Мясново.

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