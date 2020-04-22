Скончался футболист Тарасов

Нападающий долго болел

Умер один из первых учредителей футбольного клуба "Арсенал" (Тула) Юрий Тарасов.

Ему было 80 лет. Причина смерти не сообщается, но известно, что Тарасов долгое время болел, передает РИА Новости. ФК "Арсенал" выразил искренние соболезнования родным и близким Тарасова.

Юрий Тарасов вырос в Туле, играл нападающим в местной команде "Торпедо". В начале 90-х стал одним из учредителей ФК "Арсенал", в 1996 году построил стадион в Мясново.

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