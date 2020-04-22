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Названа особенность протекания коронавируса у детей

16:38
  • среда
  • 22 апреля 2020

Дети более заразны, при этом они легче переносят инфекцию

Дети более длительное время могут оставаться источником COVID-19, чем взрослые. Об этом сообщили в среду в Роспотребнадзоре.
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"Перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции, - сказал ТАСС специалист ведомства профессор Александр Горелов.

Как стало известно в среду, две три умерших от коронавирусной инфекции пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача.

В России за минувшие сутки COVID-19 заразились более 5200 человек. Умерли 57 человек, выздоровели и выписаны из больниц 547 пациентов.

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