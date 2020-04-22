Минздрав оценил уровень смертности от COVID-19 в России

Ситуация управляемая

Уровень смертности от коронавируса в России – один из самых низких в мире. Жертв болезни, вызываемой новой инфекцией – менее 1 процента. Ситуация с распространением COVID-19 под контролем, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Это один из самых низких показателей в мире. Мы отслеживаем ситуацию в целом по стране, какая происходит с показателями смертности, потому что перепрофилирование коек не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи", — заявил министр здравоохранения на заседании Координационного совета при правительстве по коронавирусу.

Ситуацию в целом Мурашко назвал управляемой. По словам министра, предпринятые меры позволили избежать пиковой нагрузки на медицинские организации. Был создан дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств.

По данным Минздрава на 22 апреля, госпитализированы свыше 45 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей. В тяжелом состоянии 2,3 тысячи пациентов с коронавирусом, они под наблюдением ведущих специалистов, передает РИА Новости.

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