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Нефть оправилась от скандального обвала и показывает уверенный рост

16:53
  • среда
  • 22 апреля 2020

Вслед за черным золотом поднимается и рубль

Цены на нефть на лондонской бирже ускоряют рост. Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июне 2020 года на ICE поднялась на 10,2%, до отметки 21,3 доллара.
Обвал цен на нефть: причины и последствия

Марка WTI уже полностью оправилась от скандального обвала майских фьючерсов (20 апреля цена на них уходила глубоко в минус) и торгуется на уровне 14,06 доллара за баррель. Это на 21,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Российский рубль, пользуясь ростом нефтяных котировок, также укрепляется. В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара опустился на 1,2% - до 76,15 рубля. Евро потерял 1,1%, остановившись на отметке 82,82 рубля, передает ТАСС.

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