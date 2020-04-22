Москомспорт представил "Домашние тренировки от российских спортсменов" на платформе Яндекс.Эфира

К проекту уже присоединились олимпийские чемпионы

Департамент спорта города Москвы совместно с Яндекс.Эфиром запустили совместный онлайн-проект "Домашние тренировки от российских спортсменов". Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы со ссылкой на пресс – службу Москомспорта.

Ведущие спортсмены страны дадут серию тренировок, которые будут состоять из упражнений, рассчитанных на выполнение в домашних условиях. Проект реализуется в рамках общего направления по борьбе с пандемией коронавируса #сидидома. Онлайн-тренировки будут бесплатно транслироваться в Яндекс.Эфире.

К проекту уже присоединились олимпийские чемпионы и чемпионы мира. С тренировками выступили Ольга Зайцева, Юрий Постригай.

В проекте также приняли участие фигуристки Алина Загитова, Алена Костореая, Анна Щербакова и Александра Трусова, бодибилдер Юрий Голубев, шорттрекистка Элина Малания, гребец Юрий Постригай, лыжник Александр Легков, футболист Евгений Алдонин, биатлонистка Ольга Зайцева и многие другие выдающиеся спортсмены.

В Яндекс.Эфире создан специальный тематический раздел #лучшедома. В этом разделе в блоке "Фитнес дома" и будут размещены тренировки от спортсменов.

Каждая тренировка имеет хронометраж до трёх минут. Все упражнения рассчитаны на выполнение в домашних условиях и не требуют особой физической подготовки.

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