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Путин поручил построить в Воронеже быстровозводимую инфекционную больницу

18:00
  • среда
  • 22 апреля 2020

Президент России провел разговор с губернатором Воронежской области

О мерах по борьбе с рапространением коронавируса в Воронежской области Владимиру Путину в режиме видеоконференции доложил губернатор Александр Гусев.  Он назвал ситуацию в регионе контролируемой и рассказал, что все необходимые дополнительные койки будут развернуты до 25 апреля.
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Также Гусев доложил президенту о планах строительства областной инфекционной больницы. По его словам, спроектировать объект можно в этом году, а начать работу - только в следующем. Президент рекомендовал губернатору строить быстровозводимые больницы. Их можно сделать за несколько месяцев, сообщил глава государства и для консультаций позвонил министрам обороны и здравоохранения.

"Сооружения медицинские подобного рода должны оптимальным образом располагаться в таком крупном населенном пункте как Воронеж. Инфраструктура, с одной стороны, должна быть, с другой стороны, это не должно быть в центре города, а в-третьих, нужно создавать жилищно-бытовые условия для тех, кто там будет работать на этих объектах. Согласуйте это, пожалуйста, все с Министерством здравоохранения и Минобороны", - отметил Путин. 

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