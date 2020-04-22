Путин обсудил с Меркель пандемию коронавируса и ситуацию в Донбассе

Разговор состоялся по инициативе Берлина

Ситуацию с распространением коронавируса обсудили по телефону президент России и канцлер Германии. Отмечена важность международных усилий, а также активное участие Всемирной организации здравоохранения.

Владимир Путин и Ангела Меркель договорились поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств. Также лидеры коснулись ситуации в Донбассе и отметили, что Киев должен выполнять обязательства по политическому урегулированию, в частности, закрепить особый статус региона. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

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