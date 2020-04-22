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Африканские пингвины устроили прогулку по улицам Кейптауна (видео)

18:11
  • среда
  • 22 апреля 2020

Во многих городах нет ни машин, ни людей

Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 2 миллиона 600 тысяч человек. Погибших почти 179 тысяч. И динамика распространения инфекции пока сохраняется. 

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Во главе мирового списка по-прежнему Соединённые Штаты - выявлено 825 тысяч случаев заражения. На втором месте Испания - вчетверо меньше, 208 тысяч инфицированных. Хотя для небольшого Пиренейского полуострова это огромные цифры.

Сохраняются строгие карантинные меры. Парламент Испании в среду при полупустом зале продлил режим чрезвычайной ситуации в стране как минимум до 9 мая. Экологи, между тем, констатируют, что за минувшие два месяца воздух над крупными городами - особенно промышленными - стал чище во много раз. Нет ни машин, ни людей. Может быть, поэтому по улицам Кейптауна сейчас с удовольствием прогуливаются пингвины. 

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