Африканские пингвины устроили прогулку по улицам Кейптауна (видео)

Во многих городах нет ни машин, ни людей

Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 2 миллиона 600 тысяч человек. Погибших почти 179 тысяч. И динамика распространения инфекции пока сохраняется.

Во главе мирового списка по-прежнему Соединённые Штаты - выявлено 825 тысяч случаев заражения. На втором месте Испания - вчетверо меньше, 208 тысяч инфицированных. Хотя для небольшого Пиренейского полуострова это огромные цифры.

Сохраняются строгие карантинные меры. Парламент Испании в среду при полупустом зале продлил режим чрезвычайной ситуации в стране как минимум до 9 мая. Экологи, между тем, констатируют, что за минувшие два месяца воздух над крупными городами - особенно промышленными - стал чище во много раз. Нет ни машин, ни людей. Может быть, поэтому по улицам Кейптауна сейчас с удовольствием прогуливаются пингвины.

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