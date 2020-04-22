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Песков раскрыл главную цель Путина

17:24
  • среда
  • 22 апреля 2020

Президента не заботит рейтинг

Борьба с коронавирусом и спасение жизни людей – вот что сейчас главное для Владимира Путина. Президент России меньше всего заботится о том, скажется ли нынешняя ситуация с пандемией на его рейтинге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании CNBC.
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"За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности... Он по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего большинства населения, и это - последнее, о чем он думает", - сказал представитель Кремля. Спасение людей, которые нуждаются в лечении, а затем – восстановление экономики – вот ч то главное для Путина, добавил Песков.

По последним данным, в России зарегистрировано 57 999 случаев заражения. Скончались 513 пациентов, 4 420 человек выздоровели, сообщает оперативный штаб. В мире число зараженных превысило 2,5 миллиона, жертвами коронавируса стали свыше 175 тысяч человек.

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