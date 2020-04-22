Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы России

Эта мера поможет контролировать перемещение людей между регионами

Выступая на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, Сергей Собянин предложил распространить московскую систему цифровых пропусков на все российские регионы.

Это поможет контролировать перемещение людей между субъектами и позволит не приостанавливать его, заявил мэр столицы.

По словам Собянина, нужно не рубить эти связи, а настраивать систему. "Так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", - отметил мэр Москвы.

С 15 апреля для поездок по столице и области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. С 22 апреля проверка автоматизирована с помощью транспортных и социальных карт. О том, как работает система автоматических пропусков в Москве, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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