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Зеленский пообещал завершить войну в Донбассе до конца президентского срока

17:47
  • среда
  • 22 апреля 2020

Президент Украины заверил, что благодаря ему процесс ускорился

Конфликт в Донбассе удастся закончить к 2024 году – то есть, до истечения срока полномочий президента Владимира Зеленского. В этом заверил общественность сам лидер Незалежной.
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"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", - заявил украинский лидер.  Телеканал "Украина 24" показал фильм "Год президента Зеленского".

По словам президента Украины, украинская сторона нацелена на результат. И она его добивается во время видеоконференций контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые проходят каждую неделю.

"То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой "минской" встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали", - добавил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что пока тактику работы в этом направлении не меняет. Однако в случае неудачи он откажется от подобного формата переговоров.

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