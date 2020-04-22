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Малышева высказалась о смягчении карантина в Москве

18:28
  • среда
  • 22 апреля 2020

Столица "более чем готова"

Московские власти дали медицинским учреждениям возможность подготовиться к пиковой нагрузке. В столице развернули новые госпитали, создали большое количество реанимационных коек и оснастили их необходимой техникой – так что ограничительные меры уже можно смягчить, считает Елена Малышева. По словам врача и телеведущей, медицина в Москве "более чем готова".
Малышева рассказала, как правильно мыть руки

"С моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни", — заявила Малышева во время прямого эфира в Instagram.

За последние сутки в России зарегистрировано меньшее число заболевших, чем днем ранее -  5236 против 5642. За время пандемии в стране умерли 513 человек, более 4,4 тысячи пациентов вылечились. Сейчас Россия занимает десятое место пообщему количеству инфицированных, которых насчитывается 57 999 человек.

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