Эксперт отметил право региональных властей устанавливать санкции при отсутствии таких норм в федеральном КоАП

Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы

Региональные власти могут устанавливать собственные санкции, если такие нормы отсутствуют в федеральном КОАП - Кодексе об административных правонарушениях. Об этом заявил ректор МГЮА Виктор Блажеев.

По его словам, режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены.

"Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в ст. 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены ст. 3.18.1", - пояснил Блажеев.

Эксперт добавил, что ограничительные меры, не предусмотренные московским законом, будут применяться в соответствии с федеральным Кодексом об административных правонарушениях, передает АГН "Москва".

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости.

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