За последние сутки выявлено 48 больных, нарушивших режим самоизоляции

Все они подписали добровольное согласие о нахождении дома

Благодаря системам фотовидеофиксации за прошедшие сутки в столице было выявлено 48 нарушений режима самоизоляции. Об этом в среду сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"Это граждане, больные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ним в одной квартире", - отметил он.

По словам Даничкова, все они подписали добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих.

Всем нарушителям выписаны штрафы. Заболевшие принудительно доставлены в специально оборудованные обсервационные центры, где они будут находиться под наблюдением медиков до полного выздоровления.

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