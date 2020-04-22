Свыше 1,4 тыс протоколов составлено за сутки на нарушителей режима повышенной готовности

Всего было составлено более 20 тысяч протоколов

За последние сутки в столице за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 1400 протоколов. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"За последние сутки в столице за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 1 тыс. 400 протоколов. Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 20 тысяч протоколов", - отметил он.

Данчиков также сообщил, что среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по городу, установленных указом мэра Москвы 12-УМ, сократилось на 25-30%.

"За последние дни участились случаи фиксации нарушений сотрудниками полиции, когда родители с детьми, дети старшего возраста без родителей собираются на детских и игровых площадках, большие группы жителей близлежащих домов собираются на спортивных площадках. Такие действия, с учетом агрессивности распространения COVID-19, значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан. Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при активной помощи жителей Москвы, нужно только внимательней отнестись к себе и близким, без крайней необходимости не выходить из дома и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора", - подчеркнул Данчиков.

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