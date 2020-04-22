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Свыше 1,4 тыс протоколов составлено за сутки на нарушителей режима повышенной готовности

18:56
  • среда
  • 22 апреля 2020

Всего было составлено более 20 тысяч протоколов

За последние сутки в столице за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 1400 протоколов. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
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"За последние сутки в столице за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 1 тыс. 400 протоколов. Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 20 тысяч протоколов", - отметил он.

Данчиков также сообщил, что среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по городу, установленных указом мэра Москвы 12-УМ, сократилось на 25-30%.

"За последние дни участились случаи фиксации нарушений сотрудниками полиции, когда родители с детьми, дети старшего возраста без родителей собираются на детских и игровых площадках, большие группы жителей близлежащих домов собираются на спортивных площадках. Такие действия, с учетом агрессивности распространения COVID-19, значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан. Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при активной помощи жителей Москвы, нужно только внимательней отнестись к себе и близким, без крайней необходимости не выходить из дома и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора", - подчеркнул Данчиков.

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