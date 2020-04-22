ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин: в пылу борьбы с COVID-19 нельзя забывать о других пациентах

18:50
  • среда
  • 22 апреля 2020

Премьер призвал не допустить ситуации, когда "одно лечим, а другое калечим"

Работа в российских регионах должна идти не для "галочки", или формальных отчетов. Люди должны быть уверены, что в случае необходимости вовремя приедет скорая, больница будет готова принять пациента и своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь, будут доступны средства индивидуальной защиты и необходимое оборудование, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин поторопил регионы с работой по борьбе с COVID-19

Выступая на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, российский премьер подчеркнул: концентрация усилий на борьбе с коронавирусом не должна приводить к тому, что пациентам с другими заболеваниями откажут в медицинской помощи.

"Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим". Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", - обратился глава правительства к участникам заседания.

Мишустин попросил обратить на эту проблему особое внимание. Премьер подчеркнул, что от этого зависят жизнь и здоровье тысяч россиян, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.