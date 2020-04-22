Мишустин: в пылу борьбы с COVID-19 нельзя забывать о других пациентах

Премьер призвал не допустить ситуации, когда "одно лечим, а другое калечим"

Работа в российских регионах должна идти не для "галочки", или формальных отчетов. Люди должны быть уверены, что в случае необходимости вовремя приедет скорая, больница будет готова принять пациента и своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь, будут доступны средства индивидуальной защиты и необходимое оборудование, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выступая на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, российский премьер подчеркнул: концентрация усилий на борьбе с коронавирусом не должна приводить к тому, что пациентам с другими заболеваниями откажут в медицинской помощи.

"Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим". Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", - обратился глава правительства к участникам заседания.

Мишустин попросил обратить на эту проблему особое внимание. Премьер подчеркнул, что от этого зависят жизнь и здоровье тысяч россиян, передает ТАСС.

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