Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России

Об этом сообщается на сайте Минкомсвязи

Введение цифровых пропусков во всей стране позволит сдержать распространение вируса. Применить столичный опыт и в других регионах в среду предложил Мэр Москвы на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением короновируса. По данным Минкомсвязи, 21 регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.​ Также на заседании Сергей Собянин рассказал, что в столице создание дополнительных коек для пациентов с COVID-19 идёт опережающими темпами. В других регионах ситуация иная. На заседании премьер Мишустин раскритиковал губернаторов за нерасторопность.

QR-код - в масштабах Федерации. Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, предложил включить в систему цифровых пропусков всю Россию. Это не только поможет контролировать перемещение людей между субъектами, но и позволит не приостанавливать его. Идея была озвучена на заседании президиума координационного совета, передает "ТВ Центр".

"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", - отметил Собянин.

С сегодняшнего дня в самой столице считывать наличие разрешения на проезд начали валидаторы в столичном метро. Оплатить вход в подземку можно только "Тройкой", "Стрелкой" и социальной картой москвича, которые должны быть привязаны к пропуску для передвижения по городу. В течение дня пассажиров, у которых возникли сложности, консультировали контролёры, помогали интегрировать карту в систему. За отсутствие электронного разрешения - штраф 4 тысячи рублей. В автобусах и трамваях, где нет турникетов, пропуска проверяют контролёры.

Автомобилистам необходимо привязать к цифровому пропуску номер машины. И большинство это уже сделали. К проверкам инспекторов теперь добавится и автоматический контроль на дорогах - с помощью камер фотовидеофиксации. Нарушителю придёт штраф - 5000 рублей. Пропуск необходим тем, кто продолжает работать. В личных целях он выдается только дважды в неделю. И сколько понадобится - для посещения больницы.

Работе медучреждений в условиях пандемии было посвящено онлайн-совещание, его сегодня провел Михаил Мишустин. Премьер раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента о мерах борьбы с пандемией. Они связаны с обеспечением больниц и поликлиник всем необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты, препаратами. А также развертыванием дополнительных коек. Поручения должны быть исполнены к 28 апреля - из федерального бюджета на эти цели было выделено более 33-х миллиардов рублей. На столе у Мишустина - выкладки цифр по каждому региону. Деньги, говорит премьер, осваивают недопустимо медленно. В числе отстающих - Омская область.

Председатель правительства предложил разобраться, в чем причина промедления. И рекомендовал привлекать сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с пациентами - если в больницах не хватает врачей и медсестер. В отличие от многих регионов, Москва опережающими темпами развертывает дополнительные койки – к следующему понедельнику количество мест в столичных клиниках увеличится до 20 тысяч. Сергей Собянин назвал динамику заболеваемости в целом по стране "сглаженной" и приемлемой для медицинской системы. Тем не менее, призвал увеличить нормативы развертывания инфекционных коек.

"Мне кажется, что не надо увлекаться прогнозами о том, что завтра будет плато и так далее и тому подобное. Слушайте, будет плато, будем радоваться все. А если его не будет, тогда что будет? Тогда у нас коечная сеть будет захлебываться. Там есть города-миллионники, нужно все-таки еще раз посмотреть на норматив развертывания коечного фонда - увеличить его хотя бы до двух раз. С тысячи до 2-х тысяч. А если это регионы, которые имеют развернутую сельскую сеть, то с 500 до тысячи", - отметил Собянин.

Подводя итоги, Михаил Мишустин обратил внимание губернаторов на то, что в сложившейся ситуации ни в коем случае нельзя забывать и о пациентах, страдающих от других заболеваний.

"Организовывая работу системы здравоохранения на местах в это непростое время прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим". Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно. не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения. Не допускать ситуации, когда людям отказывают в медицинском обслуживании", - отметил Мишустин.

Медики в свою очередь напоминают: при первых симптомах ОРВИ важно не заниматься самолечением и оставаться дома. Главное - своевременно обращаться за медицинской помощью.

Егор Киселёв, Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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