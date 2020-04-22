Facebook и Instagram решили показывать геолокацию пользователей

Внедрение новой функции начнется с США

Подписчики наиболее популярных аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram смогут видеть, где находится автор публикаций. Руководство компании Facebook утверждает, что таким образом увеличит уровень прозрачности – что, как утверждается, особенно важно в преддверии президентских выборов в США.

"Мы хотим обеспечить подлинность наших ресурсов и дать людям возможность знать, кто стоит за записями, которые они видят. Это особенно важно, когда речь идет о выборах, так что мы решили предпринять дополнительные меры, чтобы увеличить уровень прозрачности аккаунтов с большим количеством читателей", - сказано в пресс-релизе администрации Facebook.

Как сообщается, данные о геолокации пользователей будут указываться в каждом опубликованном посте. Новая функция в ближайшее время будет доступна только в США. Компания подчеркивает, что уделит особое внимание профилям, владельцы которых проживают за пределами Штатов, но имеют большую аудиторию в Америке.

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