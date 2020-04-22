Сколько россиян собираются участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Эксперты считают, что перенос пошёл поправкам только на пользу

Сегодня, 22 апреля, в нашей стране должно было состояться общероссийское голосование по изменениям в Конституцию. Однако Владимир Путин принял решение его перенести в связи с коронавирусом, чтобы не подвергать опасности здоровье граждан. Новая дата будет определена отдельным указом президента. По оценке экспертов, основанной на данных опроса общественного мнения, почти 70 процентов граждан России приняли бы сегодня участие в общероссийском голосовании.

С момента обращения президента к народу, в ходе которого он объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, прошёл почти месяц. За это время общее число заболевших коронавирусом в России выросло с 668 человек до 58 тысяч. Причём? заразившиеся есть во всех регионах страны, которая сегодня могла бы отправиться на избирательные участки. Но этого, к счастью, не случилось.

"И президент, и ЦИК пошли как раз по пути заботы о здоровье и безопасности граждан. При этом и голосование, и местные выборы будут назначены, как только спадёт пик пандемии. И будет возможность обеспечить условия для этого голосования", - рассказал член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод.

Но когда это произойдёт, по-прежнему неизвестно. СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают либо о конце июня, либо о начале июля. В Кремле заявляют, что точной даты пока нет. А ждать какой-то конкретики если и стоит, то не раньше начала мая, передает "ТВ Центр".

Но данный перенос пошёл поправкам только на пользу, говорят эксперты. И пандемия, кстати, тоже, как ни странно это прозвучит. В этих условиях власти фактически начали действовать в логике предложенных поправок, которые только предстоит закрепить законодательно. Видя это, своё мнение насчёт них поменяли даже те, кто ещё в марте сомневался, а нужно ли это обновление Конституции вообще.

"Люди понимают насколько значимыми не когда-нибудь потом, теоретически, а насколько значимыми уже сегодня оказались те положения закона о поправках, которые говорят о доступной медицинской помощи, о социальных гарантиях, об индексации выплат, об адресной социальной помощи. Люди видят, что власть действует уже сегодня в логике этих поправок. И люди понимают, что это в интересах общества. Это в интересах людей. Поэтому актуальность поправок, она абсолютно очевидна", - рассказал председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Текст обновленной Конституции готов. Он был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации. А также поддержан региональными парламентами всех субъектов страны. Но окончательное решение, на этом настоял президент, примут именно граждане, интерес которых к изменениям в основной закон страны, действительно, не угас. Это подтверждают и данные последнего опроса, проведённого ВЦИОМ. Согласно выводам организации, если бы всероссийское голосование состоялось 22 апреля, как было намечено ранее, то явка составила бы от 52-х до 54-х процентов. При этом "ЗА" поправки в Конституцию проголосовали бы от 67 до 68 процентов избирателей. То есть больше половины пришедших на участки.

Пока кривая заболеваемости "COVID-19" в России не пойдёт уверенно вниз, ждать новой даты проведения всероссийского голосования по изменению Конституции явно не стоит. Потому как безопасность граждан в любом случае важнее.

Александр Панюшкин, Павел Винокуров, "ТВ Центр".

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