Зачем Зеленский возвращает Саакашвили в политику

Президент Украины предложил Саакашвили стать вице-премьером

Возвращение Михаила Саакашвили. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области может получить новое назначение в правительстве Украины, а именно - пост вице-премьера по вопросам реформ. В офисе президента страны сообщили: президент Владимир Зеленский считает, что у политика есть потенциал.

Саакашвили готов вернуться в большую политику. На своей странице в социальной сети он подтвердил слухи о возможном назначении на должность вице-премьера украинского правительства. По его словам, приглашение занять этот пост поступило лично от президента Зеленсокго.

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - отметил Саакашвили.

Предполагается, что именно реформами займется Саакашвили на новой должности. Какими именно - он обещал рассказать в пятницу на внеочередном заседании Рады. Еще год назад Зеленский, возвращая экс-губернатору Одесской области гражданство, намекал, что опытный политик может пригодиться. Время, похоже, пришло. В фильме "год президента Зеленского", который вышел сейчас на экраны страны, глава государства заявил: кадров на Украине не осталось.

Новым лицом Саакашвили назвать сложно. Его политическая карьера может лечь в основу сценария то ли драматического, то ли комедийного фильма. Вот и сейчас, предвкушая триумфальное возвращение, он, в свойственной себе манере, называет себя врачом, который спасет всех от последствий мирового кризиса.

"Я тот врач, который выписывает вам лекарство. Если вы хотите, чтобы вас опять лечил тот же самый врач, который под патриотические лозунги будет с вас брать большой гонорар и давать аспирин и вас грабить - продолжайте пить аспирин. Я могу выписать очень жесткое лекарство. Но без этого жесткого лекарства пациент не выживет", - сказал Саакашвили.

Пациентом Саакашвили называет Украину и ее народ, который так и не дождался обещанных Зеленским перемен к лучшему. Фактически ни одно из предвыборных обещаний не исполнено. А тут еще и коронавирус парализовал страну. По мнению многих политологов, новое назначение может быть продиктовано желанием президента, во-первых, поставить на место главу МВД, который в условиях карантина тянет на себя одеяло. Ведь Аваков терпеть не может Саакашвили. А во-вторых, вернуть избирателям знакомого, понятного персонажа.

Для полнометражного сиквела не хватает разве что возвращения экс-премьера Арсения Яценюка. Слухи об этом, кстати, уже ходят в коридорах Рады и администрации президента. Как это скажется на рейтинге исполнителя "главной роли" - вопрос открытый. Одно понятно - хеппи-энд вряд ли возможен.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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